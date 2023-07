Honderden biggen omgekomen door brand in schuren in Aalten

AALTEN - Zo'n 450 biggen zijn in de nacht van zaterdag op zondag omgekomen door een brand in een schuur in het Gelderse Aalten. Een deel, zo'n 170 biggen, kon nog op tijd uit de stal worden gehaald, vertelt een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Rond 04.00 uur werd het sein brand meester gegeven.