Tientallen extra koeltrucks nodig voor coronadoden New York

Verpleegkundigen van het Wyckoff Heights ziekenhuis met een lege brancard nadat ze een lichaam hebben afgeleverd bij een koelwagen in New York. Ⓒ AFP

NEW YORK - Voor het tijdelijk opslaan van coronadoden zijn in New York tientallen koeltrucks extra nodig. Bij de strijdkrachten zijn 85 koelvrachtwagens besteld die er midden april moeten zijn, meldt een plaatselijk verslaggever op Twitter.