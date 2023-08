Man neergestoken bij British Museum in Londen

LONDEN - Bij een steekpartij bij het British Museum in Londen is een man zwaargewond geraakt, meldt Sky News. Er is een man gearresteerd op verdenking van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, zegt de politie. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk.

Een politietent bij het British Museum in London. Ⓒ ANP / Alamy Limited