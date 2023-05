Premium Het beste van De Telegraaf

Bruce Springsteen, Harry Styles, The Weeknd, Coldplay en Beyoncé ArenA klaar voor een onvergetelijke popzomer: ’Alle puzzelstukjes vallen in elkaar’

Door Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

De stampvolle Johan Cruijff ArenA bij het uitgestelde optreden van de Rolling Stones, vorig jaar juli. Ⓒ Paul Bergen

Amsterdam - De voetbalsupporters zijn het afgelopen jaar zeker niet verwend in de Johan Cruijff ArenA. Het spel van de (voormalige) godenzonen was vaak niet om aan te zien en de resultaten waren bedroevend. Hoe anders zal het de muziekliefhebbers vergaan deze zomer, want de concertagenda in de ’poptempel’ belooft met optredens van Bruce Springsteen, Harry Styles, The Weeknd, Coldplay en Beyoncé een onvergetelijke te worden...