Massa-demonstraties Frankrijk en VK tegen ’coronapas’

Frankrijk

Frankrijk zijn net als een week geleden vele duizenden mensen zaterdag de straat op gegaan om te demonstreren tegen de ’gezondheidspas’ en tegen verplichte inentingen. De eerste betogingen werden in het zuiden van het land gemeld, in Valence, Narbonne en Pau, maar ook in Parijs maakten duizenden betogers hun ongenoegen over het coronabeleid kenbaar. Critici van de beperkende maatregelen stellen dat die buitensporig zijn en voornamelijk kinderen en armen treffen.

Op verschillende plaatsen in de hoofdstad botsten demonstranten met de politie. Bij de Champs-Élysées zette de politie traangas in. In Marseille keerden demonstranten zich tegen een cameraploeg van televisiezender BFMTV en zou een journalist geschopt zijn.

Afgelopen week betoogden zeker 110.000 mensen tegen de beperkingen die de regering in het belang van de volksgezondheid oplegt. Zaterdag werden er bijna net zo veel verwacht.

De maatregelen zijn afgelopen week verscherpt. Bezoekers van Franse musea, bioscopen en evenementenlocaties moeten sinds woensdag bewijs laten zien dat ze zijn gevaccineerd tegen het coronavirus of negatief zijn getest. De regering wil de regels in augustus nog verder aanscherpen. Dan moeten mensen ook zo’n vaccinatiebewijs laten zien in horecazaken en sommige winkelcentra.

Er is veel verzet onder de Fransen, onder meer in het bedrijfsleven zoals de horeca. Bioscoopeigenaren hebben geklaagd dat ze hun klandizie sinds woensdag met 70 procent hebben zien dalen. Een vereniging van restaurants heeft aangekondigd de vereisten niet te zullen controleren.

Verenigd Koninkrijk

Ook in de Britse hoofdstad Londen kwam ’een substantiële massa’ af op de zogenoemde Worldwide Rally For Freedom, schrijft de Daily Mail. De demonstranten verzamelden op Trafalgar Square om te demonstreren tegen coronapaspoorten, gezichtsmaskers en lockdowns. Ook notoire complotdenkers en rechtse activisten waren present.

Demonstranten en activisten spreken over ’medische tirannie’.

Elders

Ook in andere landen werd deze week gedemonstreerd tegen de coronapas, waaronder in Italië. Dat land introduceerde donderdag een ’groene pas’ waarmee bijvoorbeeld een restaurant kan worden bezocht. Ook gaat het coronapaspoort gelden voor sportwedstrijden, musea, sportscholen en zwembaden.

Ook in Dublin werd zaterdag gedemonstreerd, net als in Australië, waar duizenden mensen samenkwamen in Sydney om zich te verzetten tegen de lockdown die in het land geldt. Daarna volgden clashes met de politie. 57 mensen werden opgepakt.

Een protest bij overheidsgebouwen in Dublin. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Images / Alamy

In totaal zouden er in 180 steden demonstraties zijn, schrijft de NOS. Ook in Amsterdam kwamen honderden mensen bijeen. Daar werd verzameld in de wijk Nieuw-West waarna een tour volgde door de stad. De binnenstad was door de gemeente als verboden terrein aangeduid.