Tientallen doden door brand in school Guyana

De autoriteiten zeggen in een verklaring dat al vijf vliegtuigen naar de plaats Mahdia zijn gestuurd om de hulpverleners te ondersteunen. De toestellen worden gebruikt om medische hulpgoederen in te vliegen en slachtoffers te evacueren. Zeker zeven gewonde minderjarigen worden voor behandeling overgebracht naar hoofdstad Georgetown, zo’n 200 kilometer ten noorden van de rampplek.

In het circa 800.000 inwoners tellende buurland van Suriname wordt geschokt gereageerd op het hoge dodental. Guyanees president Mohamed Irfaan Ali sprak over een grote ramp. „Het is tragisch en pijnlijk”, reageerde hij. „Ik kan me de pijn niet voorstellen die de ouders nu moeten voelen.”

Een omwonende vertelde de krant Stabroek News dat de hulpdiensten aanvankelijk weinig konden uitrichten, omdat er maar één brandweerwagen beschikbaar was. Ook zouden er roosters voor de ramen hebben gezeten die het lastiger maakten om de jongeren uit het brandende gebouw te halen.