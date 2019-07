Man overlijdt in ziekenhuis na ongeval busje

Een bestelbus met aanhanger reed door nog onbekende oorzaak de sloot in. De bestuurder kwam om. Ⓒ Inter Visual Studio / Vivian Tusveld

AMSTELVEEN - Een 54-jarige man is maandag in het ziekenhuis overleden nadat hij 's ochtends een ongeluk had met zijn bestelbus. Dat gebeurde rond 06.45 uur op de N201 in de buurt van Amstelveen.