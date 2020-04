LIVE | Coronaregels voor kinderen versoepeld, bezoek verpleeghuizen verboden

Premier Rutte heeft dinsdagavond de nieuwe invulling van de coronamaatregelen bekend gemaakt. Kinderen gaan vanaf 11 mei de helft van de schoolweek weer naar de basisschool. Scholen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen de ene helft van de leerlingen de ene dag, en de andere helft de andere dag les te geven. Kinderopvang, buitenschoolse opvang en speciaal onderwijs gaan ook weer open. Als men wegblijft van school, wordt de leerplichtambtenaar daar volgens Rutte niet direct op afgestuurd.

Basisscholen kunnen hun deuren weer openen omdat jonge kinderen het virus minder snel lijken op te lopen en over te dragen, zegt Rutte. Om die reden mogen kinderen in de leeftijdscategorie tot en met 12 jaar vanaf 28 april weer buiten sporten in groepjes bij verenigingen.

Het kabinet zei eerder dat de heropening van scholen zou afhangen van een onderzoek naar gezinnen in Brabant. Dat onderzoek heeft vertraging opgelopen, erkende Van Dissel, maar hij benadrukt dat er „al aardig wat gegevens zijn verzameld.”

Binnen de gezinnen die al zijn onderzocht, zijn kinderen minder vaak ziek geworden dan volwassenen. Ook wijzen de gegevens erop dat de kinderen die het wel hebben niet de verspreiders zijn, maar zijn aangestoken door de volwassenen. Daarnaast is er weinig verspreiding tussen kinderen onderling aangetoond.

Leerkrachten en opvangpersoneel kunnen zich laten testen op het coronavirus als ze klachten hebben die daarop duiden, zegt premier Mark Rutte.

Met de herstart van de basisscholen hoopt het kabinet het leven van thuiswerkende ouders een stuk makkelijker te maken. Deze maatregel kon ook eenvoudig worden versoepeld, omdat leerlingen meestal in de buurt wonen. Het wordt daardoor niet veel drukker op straat en in het ov.

De premier gaat ervan uit dat 1,5 meter onderwijs vanaf 1 juni mogelijk is in het voortgezet onderwijs.

Nog even geen kapper

Versoepeling geldt niet als het gaat om het bezoek aan dierbaren in verpleeghuizen. Tot 20 mei blijven verpleeghuizen verboden terrein voor bezoekers in verband met het grote risico op besmetting. Ook contactberoepen, zoals kappers, mogen tot die tijd niet worden uitgeoefend. De onzekerheid voor deze beroepen is nog te groot, zei premier Mark Rutte na het ministeriële crisisberaad. „De coronacrisis is waarschijnlijk meest ingrijpende en bedreigende periode die we ooit hebben meegemaakt”, aldus de premier.

De hoofdpunten:

Buitenland:

Financieel:

Sport:

Entertainment:

Lees hier het belangrijkste coronanieuws van maandag 20 april