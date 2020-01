Gevallen circusartieste werd hele nacht aan nek geopereerd

Dat verklaarde organisator Henk van der Meijden zaterdag bij aanvang van de middagshow. De vrouw van het echtpaar is er ernstig aan toe. Zij is de hele nacht aan haar nek geopereerd. De man heeft volgens Van der Meijden „geen botbreuken, geen inwendige bloedingen, maar alleen een hersenschudding. Hij is natuurlijk in shock.”

Beide zeer ervaren acrobaten - Rustem Osmanov en Kristina Vorobeva wonnen al eens de Gouden Clown - zijn inmiddels aanspreekbaar en liggen ondertussen ook in hetzelfde ziekenhuis. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, of het bijvoorbeeld materiaalpech was, kan Van der Meijden nog niets zeggen. „Daarover is nog niet gesproken”, zegt hij.

Recherche

Wel heeft het Wereldkerstcircus gisteren de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, de politie en de recherche over de vloer gehad. Daarbij is onder meer gecontroleerd of de veiligheidsmaatregelen en alle techniek in orde waren. Daar was volgens Van der Meijden niets op aan te merken.

Dat er geen vangnet is gebruikt bij de act, is omdat dat volgens de circusorganisator niet kan bij luchtduo’s. Bij trapeze-acts wordt wel een vangnet gebruikt. Ook extra veiligheidskabels zijn geen oplossing. „Daarin kunnen deze artiesten verstrikt raken. Dat maakt het alleen maar gevaarlijker.”

De show gaat intussen gewoon door. Er komen geen andere acts voor in de plaats. „We hadden bij de samenstelling van deze voorstelling wat acts ingekort. Die kunnen nu langer duren”, aldus de circusorganisator.

„Het is voor het eerst in 35 jaar Wereldkerstcircus dat ik dit meemaak. Nergens anders leven de mensen zo met elkaar mee als in de circuswereld”, besluit Van der Meijden. „We hopen op een voorspoedig herstel.”

