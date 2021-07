Sigaret na lange dag werken komt Ling duur te staan: ’Gedwongen sluiting te triest voor woorden’

Ze kan het nog steeds amper geloven, zo klinkt het vrijdag aan de telefoon. „De zaak was om 23.00 uur gesloten, alles zat op slot, de kussens lagen al binnen. We waren met z’n drieën nog een sigaretje aan het roken, omdat het zo warm binnen was en we nog aan het wachten waren op onze afwasser. We moesten gewoon even naar buiten”, zucht Ling. Ze opende haar zaak in 2019 en kon door de coronacrisis nog maar weinig omzet draaien.

Het bleek een dure en vooral zure peuk te worden voor de uitbater van het Aziatische restaurant dat al maandenlang de deuren moest sluiten vanwege de eerdere lockdown. „Plotseling stonden er twee boa’s bij onze tafels die zeiden dat ze hier een rapport van moesten maken. Geef dan eerst een waarschuwing. Hoe moet ik dit allemaal betalen? Ik was helemaal volgeboekt voor het weekend. We kunnen iedereen afzeggen, terwijl mijn voorraad op moet. Het is te triest voor woorden.”

’Geen goed signaal’

Ook pizzeria Antonio’s in Eindhoven, eveneens aan de Dommelstraat, moest eerder deze week sluiten omdat er na twaalven nog iets gedronken werd door het personeel. Beide horecazaken kondigen aan naar de rechter te stappen over het besluit, maar moeten tot die tijd gesloten blijven. Ze vinden de regels niet duidelijk genoeg. „We hopen op deze manier het onrecht aan de kaak te stellen wat de gemeente Eindhoven ondernemers aan doet”, laat Antonio’s weten.

De plaatselijke afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland sluit zich daarbij aan en vindt de genomen maatregelen in de lichtstad ’geen goed signaal richting de horeca’.

De woordvoerder van de gemeente Eindhoven die over het coronabeleid gaat, bevestigt de gedongen sluiting maar wilde vrijdag telefonisch verder geen commentaar geven. Op een mail van De Telegraaf is nog niet gereageerd.

