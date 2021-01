Dichte mist op veel plaatsen in het land en plaatselijk glad

Eerder in de nacht was het in West-Nederland erg mistig, waardoor een ongelukken gebeurden. In Voorschoten (bij Leiden) en Rotterdam was respectievelijk slechts 15 en 19 meter zicht.

In de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel komt op de vroege ochtend regionaal nog dichte mist voor, zo meldt Weeronline. In een strook van Zuidwest-Brabant via het Rivierengebied naar Overijssel komt dichte mist voor met regionaal minder dan 100 meter zicht. Het KNMI-meetpunt met de slechtste zichtwaarde is momenteel het vliegveld Twente met 80 meter zicht.