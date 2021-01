Gladheid en dichte mist: 2 auto’s schieten van snelweg af

Eerder in de nacht was het in West-Nederland erg mistig, waardoor een aantal ongelukken gebeurde. In Voorschoten (bij Leiden) en Rotterdam was respectievelijk slechts 15 en 19 meter zicht.

Vrijdagochtend is de gladheid te zien. Twee auto’s schoten, vermoedelijk door de gladheid, van de weg op de Rijksweg A50 bij Hattem. De voertuigen werden meters de berm in geslingerd.

Mist

In de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel komt op de vroege ochtend regionaal nog dichte mist voor, zo meldt Weeronline. In een strook van Zuidwest-Brabant via het Rivierengebied naar Overijssel komt dichte mist voor met regionaal minder dan 100 meter zicht.

Ter illustratie. Ⓒ ANP/ HH

Het KNMI-meetpunt met de slechtste zichtwaarde is momenteel het vliegveld Twente met 80 meter zicht.

Aanrijdingen

Op meerdere plaatsen in de Randstad zijn in de nacht van donderdag op vrijdag aanrijdingen geweest in de dichte mist. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam waren er meerdere, details daarover zijn nog niet bekend.

Op de N57 bij Vierpolders was een flinke aanrijding met een vrachtwagen en vijf auto’s. In ieder geval twee mensen zijn daardoor lichtgewond geraakt.

Door de mist is het zicht zeer slecht. De politie Haaglanden raadt aan de snelweg te mijden.