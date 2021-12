Emmense verdachte cokesmokkel uit Brazilië werd ook afgeluisterd in onderzoek naar kofferbakmoord

Premium Binnenland

Politie arresteert moordverdachte Kasem M. (73) in Marokko: snelle uitlevering verwacht

Kasem M. (73), de man die in 2019 in ons land tot vijftien jaar celstraf is veroordeeld wegens moord op Ilham Benchelh uit Siddeburen, is gearresteerd in Marokko. Berichten hierover worden bevestigd door zijn advocaat Fred Kappelhof uit Delfzijl aan Dagblad van het Noorden. De raadsman heeft na de a...