Gasbrand in Amsterdam geblust, bewoners opgevangen in hotel

Door de brand zijn meerdere appartementen onbewoonbaar verklaard. Volgens de brandweer gaat het behalve om de woning waar de brand uitbrak ook om het appartement daar direct boven. Voor iedereen die door de brand is getroffen, heeft de gemeente Amsterdam opvang geregeld in een hotel, zegt de woordvoerder.

Een persoon is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd, andere bewoners zijn ter plekke nagekeken.

Deuropening vol vlammen

„Het gas spoot uit de opengebarsten gasleiding bij de voordeur”, laat de woordvoerder weten. „Daardoor stond de deuropening vol vlammen, dus het was moeilijk om de woning te betreden.”

Netbeheerder Liander moest eerst het gas afsluiten, maar dat lukte volgens de brandweerwoordvoerder pas na twee pogingen. Eerst werd het verkeerde gas afgesloten, aldus de brandweer, en daarna bleek het moeilijk om de goede aansluiting te vinden.

Een woordvoerder van Liander laat in een reactie weten dat een appartementenblok als dat waar de brand woedde twee grote gasaansluitingen heeft, die in geval van brand allebei moeten worden afgesloten. „Dus het is niet zo dat we eerst de verkeerde hebben afgesloten, ze moesten gewoon allebei dicht om de boel veilig te stellen.”

Op zoek naar hendels

Dat het relatief lang duurde voordat het gas volledig was afgesloten, komt volgens de woordvoerder doordat het donker was en er overal bluswater lag. De medewerkers van de netbeheerder moesten door plassen op zoek naar de hendels.

De brand woedde in één woning, waar volgens de voorlichter van de brandweer niemand aanwezig was. Vanwege de rookontwikkeling moesten bewoners van omliggende appartementen worden geëvacueerd. De brandweer heeft met inzet van ladders meerdere mensen uit hun woningen kunnen krijgen.