Minister Wiersma stapt op na klachtenstroom over zijn gedrag

Nadat hij van de VVD-fractie een laatste waarschuwing had gekregen, kwam Wiersma deze week opnieuw in de schijnwerpers te staan met zijn gedrag. Tijdens een bezoek aan een onderwijscongres vorige week maandag ging het opnieuw mis. Wiersma werd beticht van ’fysieke en mondelinge intimidatie’, waarover klachten binnenkwamen bij het ministerie. De Telegraaf kon daarnaast melden dat de minister ook overhoop lag met de onafhankelijke overheidsinspectie.

De klachtenstroom heeft Wiersma – verantwoordelijk voor basis- en middelbaar onderwijs – nu de das omgedaan. Hij laat op Twitter weten afstand te nemen van zijn ministerspost. Dat gaat met frisse tegenzin, blijkt uit zijn verklaring. Wiersma spreekt van een ’kramp’ die ’het gevolg’ is van de onthullingen over zijn gedrag. „Ik merk nu in mijn werk dat ik in een situatie ben beland waarin het niet meer uitmaakt wat er gebeurd is en wat mijn toon en intentie was.”

Wiersma blijft er daarnaast bij dat hij zijn werk niet kan doen zonder hard op te treden. Volgens hem heeft het onderwijs een ’daadkrachtig bestuurder’ nodig om de kwaliteit op orde te krijgen. „Daarvoor moet je soms door muren heen breken en stevig op de deur van heilige huisjes durven kloppen. Ook als sommigen vinden dat het gelijk al jaren aan hun kant staat, terwijl juist dát soms op gespannen voet staat met de ervaringen van leraren, leerlingen en ouders.” Wiersma zegt nog steeds achter de ’stevige koers’ te staan die hij voor ogen had. Maar hij voelt zich nu niet ’vrij genoeg’

Verbetering

Wiersma liet na de onthullingen juist weten verbeteringen te willen tonen. Hij erkende soms ’te fel’ en ’te scherp’ te zijn geweest. Maar hij kwam al snel na het mea culpa opnieuw in de problemen. In eerste instantie zei hij nog dat zijn gedrag ook kwam door het feit dat hij net nieuw als minister was aangetreden. Maar De Telegraaf kon al snel melden dat Wiersma ook in zijn tijd als VVD-Kamerlid en staatssecretaris van Sociale Zaken over de schreef ging.

Uiteindelijk moest Wiersma daarom ook door het stof bij de VVD-fractie, waar hij een laatste waarschuwing van kreeg. Daar is zijn opstappen nu desalniettemin als een verrassing aangekomen. De fractie zou pas aan het einde van de middag geïnformeerd zijn.