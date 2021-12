Russische tiener moet jaren cel in na plassen op WOII-gedenkteken

Joeferov is veroordeeld op grond van een wet die het rehabiliteren van nazisme moet voorkomen. De tiener filmde de daad zelf en plaatste de beelden vervolgens online.

In Rusland is het verboden om nazisme te verheerlijken. Daar is Joeferov schuldig aan bevonden. De overwinning van de Sovjet-Unie op de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog is een belangrijke pijler onder het patriottische sentiment in Rusland.

Oppositieleider Aleksej Navalni werd eerder dit jaar veroordeeld vanwege het belachelijk maken van een oorlogsveteraan. Hij noemde de veteraan en andere mensen die deelnamen aan een propagandafilmpje „verraders en corrupte kruipers voor het regime.” Dat werd gezien als ernstige vorm van smaad en is bij wet verboden in Rusland. Navalni moest daarvoor een boete betalen.