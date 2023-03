Zorgen om zeldzaam klapmutsjong, dier wordt verplaatst

De zoogperiode van het dier is erg kort, vier dagen. Daarna verlaat de moeder het jong. De pup zou normaal weken op het strand blijven liggen en heeft rust nodig. Als mensen het dier, een mannetje, komen bekijken kan dat voor stress zorgen. Het zou kunnen dat de klapmuts de zee in vlucht, maar daar is de pup nog niet sterk genoeg voor. Daarom wordt de klapmuts verplaatst naar een ander natuurgebied.

Het Zeehondencentrum maakt zich ook zorgen over het gebrek aan ijs. Het dier leeft doorgaans rond Groenland. Daar kan de klapmuts zich tijdens de vastenperiode waarin het jong alleen op het strand achterblijft, kunnen hydrateren met het ijs waar het jong op ligt. Maar dit is er niet in Nederland.

De klapmuts staat op de rode lijst van bedreigde dieren van natuurorganisatie IUCN en komt van nature dus niet voor in Nederland.