Inbraken in naast elkaar gelegen woningen Haarlem, politie doet onderzoek

Van beide woningen was een raam geforceerd. Het is nog onduidelijk of er iets buit is gemaakt. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. De bewoners waren op het moment van de inbraak niet aanwezig.

Inbraakalarm

De politie reageerde op een inbraakalarm. Toen agenten het geforceerde raam ontdekten zijn ze samen met een politiehond de woning ingegaan om te kijken of er nog inbrekers aanwezig ware. Dit was niet het geval.

Tijdens het onderzoek bleek dat het oorspronkelijke inbraakalarm in de woning ernaast te zijn afgegaan. Bij deze woning bleek ook daar een raam te zijn geforceerd. Een medewerker van een beveiligingsbedrijf heeft vervolgens de deur van die woning geopend. Ook in deze woning werd niemand meer aangetroffen door de politie.

De ramen zijn door een bedrijf gedicht en de Forensische Opsporing van de politie doet verder onderzoek.