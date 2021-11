Vrouw ernstig gewond bij aanrijding, automobilist rijdt door

Ⓒ ANP / Hollandse Hoogte / Venema Media

AMSTERDAM - In Amsterdam is zaterdagochtend een fietsster ernstig gewond geraakt bij een aanrijding. De bestuurder van de auto is doorgereden, de politie is naar hem of haar op zoek.