Tot ruim 1 miljard bij overhevelen naar nieuw stelsel Pensioenen politici kosten een vermogen

Door Leon Brandsema en Martin Visser Kopieer naar clipboard

Het politieke pensioen is een financieel zorgenkind. Ⓒ ANP

Den Haag - De overheid moet flink de knip trekken om de pensioenen van wethouders, gedeputeerden en Kamerleden over te hevelen naar het nieuwe pensioenstelsel. Experts verwachten dat er honderden miljoenen tot ruim 1 miljard euro voor nodig is, terwijl de bodem van de schatkist steeds meer in zicht komt.