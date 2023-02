Nederland levert honderd ’antieke’ tanks aan Oekraïne

Eind januari liet het kabinet al weten dat het bereid was om de portemonnee te trekken voor de aanschaf van Leopard-tanks voor Oekraïne. Het type tank dat nu geleverd wordt, is ouder dan de Leopard 2-tanks die door veel landen aan Oekraïne zijn toegezegd. De Duitse opknappertjes stammen uit 1987 en moeten nog worden gemoderniseerd voordat ze het slagveld op kunnen. De Duitsers verwachten voor de zomer de eerste 20 tot 25 tanks te hebben opgeknapt.

Hoeveel geld Nederland voor de schenking neertelt, wil het kabinet niet zeggen. Voor dit jaar werd al 2,5 miljard euro apart gezet voor hulp aan Oekraïne. Eind vorig jaar had Nederland voor ruim 1 miljard euro aan wapens en andere militaire spullen geleverd.

Cruciale fase

„De oorlog in Oekraïne bevindt zich in een cruciale fase”, zegt minister Kajsa Ollongren (Defensie) „Ik verwacht dat de gevechtshandelingen in de komende maanden intensiever worden. Rusland blijft doorgaan met mobilisatie en er zijn tekenen dat Rusland een nieuw offensief voorbereidt. Daarom is het leveren van gevechtstanks van belang.”

Vorige maand ging de Duitse regering akkoord met het leveren van Leopard 2-tanks aan de regering in Kiev. Er was internationaal grote druk uitgeoefend op Berlijn om hiermee in te stemmen.

Deze levering van Leopard 1A5-tanks staat los van de levering van Leopard 2-tanks aan Oekraïne, zegt minister Ollongren. „De gesprekken hierover zijn nog gaande.” Dat betekent dat Nederland mogelijk nog meer - modernere - tanks zal leveren aan de Oekraïense strijdkrachten. Nederland wil ook de opleiding gaan verzorgen van Oekraïense tankbemanningen.

Zelf heeft ons land al jaren geen tanks meer. Wel worden er achttien exemplaren gehuurd van Duitsland. Het kabinet overweegt ook deze te kopen en over te dragen aan Oekraïne.

Het is niet de eerste keer dat Nederland tanks naar Oekraïne stuurt. Vorig jaar kocht het kabinet samen met de Verenigde Staten en Tsjechië negentig gemoderniseerde Russische T-72-tanks voor Oekraïne. Daarvoor trok het kabinet zo’n 45 miljoen euro uit.

Helmen

De eerste Nederlandse wapenzending van eind februari vorig jaar bestond ’slechts’ uit een paar duizend helmen en honderd snipergeweren met munitie. Later volgden onder meer antitankwapens, raketten en auto’s. Inmiddels wordt al gepraat over de – indirecte – levering van Nederlandse gevechtsvliegtuigen.

Er wordt al langer gewaarschuwd voor een nieuw Russisch offensief in het oosten van het land. De minister van Defensie van Oekraïne verklaarde onlangs een nieuwe grootscheepse aanval rond de verjaardag van de invasie te verwachten. Op 24 februari is het een jaar geleden dat Rusland het buurland binnenviel.