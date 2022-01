Poolse hulpverleners: migrantencrisis Belarus nog niet voorbij

Kopieer naar clipboard

Een Poolse soldaat bij de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Ⓒ EPA

WARSCHAU - Poolse hulpverleners waarschuwen dat de migrantencrisis aan de Belarussische grens nog niet voorbij is. Monika Matus van de hulporganisatie Border Group meldde zondag dat 345 migranten in het grensgebied in de eerste drie weken van januari om humanitaire, juridische of medische hulp hebben gevraagd.