Meeste coronadoden in Leidschendam-Voorburg

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen week 32 meldingen van sterfgevallen in Nederland door toedoen van het coronavirus. Zoals bij elke wekelijkse update gaat het deels om mensen die in de weken ervoor zijn gestorven, maar wier overlijden nu pas wordt doorgegeven. Leidschendam-Voorburg en Rotterdam staan gedeeld eerste met vijf gemelde doden in de afgelopen week. In Den Haag en Leiden stierven drie mensen. Amsterdam registreerde in de afgelopen zeven dagen twee doden.

Leidschendam-Voorburg, een gemeente met ongeveer 75.000 inwoners, telde dus evenveel sterfgevallen als Amsterdam en Den Haag bij elkaar. Vanaf het begin van de uitbraak eind februari tot en met 18 augustus waren 15 inwoners van Leidschendam-Voorburg overleden. In de afgelopen week steeg dat naar 20.

Meeste nieuwe besmettingen

De meeste nieuwe besmettingen werden geregistreerd in Amsterdam (527), Rotterdam (349), Den Haag (255) en Utrecht (102). Andere plaatsen waar veel mensen positief testten, zijn Tilburg, Almere, Breda, Haarlem, Nijmegen en Amstelveen. Rotterdam telde de meeste ziekenhuisopnames (11), gevolgd door Den Haag (8). In Amsterdam en Amersfoort kwamen vijf coronapatiënten in een ziekenhuis te liggen.

De grootste relatieve groei van het aantal besmettingen was in Delfzijl. Vanaf het begin van de uitbraak tot en met 18 augustus waren daar 39 inwoners besmet met het coronavirus. In de afgelopen week kwamen daar twaalf mensen bij, een toename van ruim 30 procent. In het Groningse Westerwolde steeg het aantal gevallen van 10 naar 13 (30 procent), in Oldenzaal van 50 naar 64 (28 procent). Andere opvallende stijgers zijn Wageningen (27 procent omhoog) en Leeuwarden (ruim 24 procent erbij).