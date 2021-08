Verdachten overval waardetransport op 25 augustus voor rechter

Het OM verdenkt alle mannen, die uit België en Frankrijk komen, van betrokkenheid. De overval op een transportauto met daarin edelmetalen werd gepleegd op woensdagmiddag 19 mei bij Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan in Amsterdam.

De politie zette een achtervolging in, die eindigde in Broek in Waterland, waar in een weiland over en weer werd geschoten. De overvallers gebruikten automatische wapens. Een zevende verdachte, een 47-jarige Fransman, kwam om bij de schotenwisseling.