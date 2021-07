Familie Nicky Verstappen reageert op overlijden Peter R. de Vries: ’We zijn onze lieve beste vriend verloren’

Peetje, Berthie en Femke Verstappen laten aan RTL Boulevard weten dat zijn dood een grote leegte achterlaat: „Onbegrijpelijk, oneerlijk. Peter vocht tegen onrecht, is door een laffe daad uit ons leven gerukt. Door zijn vasthoudendheid hebben wij een dader! Dit laatste stukje hadden we ’samen’ willen doen. We zijn onze lieve beste vriend verloren, en hij laat een hele grote leegte bij ons achter. We wensen de familie en partner heel erg veel sterkte en kracht toe.”

Sinds de 11-jarige Nicky in 1998 dood werd gevonden op de Brunssummerheide in Limburg, stond De Vries de familie Verstappen bij in het onderzoek naar zijn dood en als vertrouwenspersoon.