Verdachte beramen moord op Eindhovense vrijgelaten

Tegen de twee is te weinig bewijs gevonden om hen nog langer vast te houden, aldus de politie. Maar ze blijven wel verdachte, zei een woordvoerder.

De verdachten en het beoogde slachtoffer zijn volgens de politie bekenden van elkaar. De politie greep in na recente informatie over de op handen zijnde moord. Volgens de politie was die informatie verontrustend.

Het motief ligt volgens de politie in de relationele sfeer. In de woning waar man en vrouw maandag werden aangehouden, werd ook een vuurwapen gevonden.