Trump ondertekent wet die protesten Hongkong steunt

Een van de twee wetten vereist dat de VS jaarlijks controleren of Hongkong genoeg autonomie heeft om zijn speciale handelsstatus met Amerika te behouden. Ook stelt de wet dat Washington met sancties moet optreden tegen mensenrechtenschendingen in de stadstaat. De andere wet verbiedt Amerikaanse export van wapens als traangas, pepperspray en rubberkogels aan de Hongkongse politie. Beide wetsvoorstellen werden vrijwel unaniem aangenomen door het Amerikaanse Congres.

’Inmenging’

De nieuwe wetgeving zet de onderhandelingen tussen de VS en China over het beëindigen van de handelsoorlog tussen beide landen verder onder druk. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, deed het wetsvoorstel in een reactie vorige week af als „buitenlandse inmenging in de Chinese interne aangelegenheden.” Ook waarschuwde zijn ministerie dinsdag nog dat de VS „alle consequenties zullen moeten dragen”, mocht de wet aangenomen worden.

Tot dusver hield Trump zich vooral op de vlakte over de situatie in Hongkong, waar al wekenlang grote demonstraties plaatsvinden voor meer democratie. Congresleden van zijn eigen Republikeinse Partij riepen de president al langer op zijn steun uit te spreken voor de actievoerders in de semi-autonome regio. In een verklaring zei Trump woensdag „respect” te hebben voor de Chinese president Xi Jinping. Ook sprak hij de hoop uit dat „de leiders van China en Hongkong in staat zullen zijn op vriendschappelijke wijze hun geschillen op te lossen.”