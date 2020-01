Aart Staartjes was de peetvader van de kindertelevisie

Mijnheer Aart bleek toch ook wel een aardige buurman voor Tommie, Ieniemienie en Pino. Ⓒ ANP

„Het is eindig, dat voel ik. Ik voel dat ik in het laatste bedrijf zit.” Dat zei acteur en televisiemaker Aart Staartjes vorig jaar toen hij geportretteerd werd in het tv-programma Sterren op het doek. Hij heeft het bij het rechte eind gehad. Vandaag overleed Staartjes, op 81-jarige leeftijd. Aan de gevolgen van een verkeersongeluk, afgelopen vrijdag met zijn brommobiel.