Verkrachters steken slachtoffer in brand

De jonge vrouw heeft de aanval overleefd, maar ligt zwaargewond in het brandwondencentrum van een ziekenhuis in de stad Lucknow. Ze heeft brandwonden over 90 procent van haar lichaam, aldus de medici die haar behandelen. Het is nog onduidelijk of ze zal overleven.

Volgens ooggetuigen werd de vrouw door vijf mannen aangevallen op een veldje, even buiten de stad Unnao. „We zagen hoe ze op ons afkwam, schreeuwend om hulp”, vertellen ze aan televisiestation NDTV. „Ze was in brand gestoken. We waren bang. Ze had al bijna een kilometer gelopen, voordat ze ons bereikte.”

Aanval

De politie heeft naderhand vijf verdachten opgepakt. Onder hen zijn twee mannen die betrokken zouden zijn geweest bij de verkrachting van de vrouw eerder dit jaar. Eén van hen was onlangs op borgtocht vrijgelaten volgens de politie. Met de aanval zouden hij en zijn kompaan wraak hebben willen nemen op de vrouw.

De oppositie valt regeringspartij BJP aan vanwege de aanval. De partij van premier Narendra Modi moet volgens hen orde op zaken stellen in Uttar Pradesh, de deelstaat waar de aanval plaatsvond. De daders zou de hand boven het hoofd zijn gehouden, zo vermoedt een parlementariër van de Congrespartij: „Als de daders niet waren beschermd en op tijd waren vervolgd, zou dit niet zijn gebeurd.”