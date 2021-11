Student beweert dat er maar twee geslachten zijn en wordt geschorst van school

Dat schrijft de New York Post. De eerstejaarsstudent van de Exeter High School werd in september geschorst voor één wedstrijd als gevolg van een sms-gesprek dat hij buiten de school had met een andere student. In de bus zou de jongen een gesprek over gender hebben gevoerd met vrienden over de moeilijkheid om meervoudige voornaamwoorden te gebruiken voor een persoon in het Spaans, dat mannelijke en vrouwelijke meervouden gebruikt.

Een vrouwelijke student hoorde de discussie en vertelde de student dat er meer dan twee geslachten waren. „Nee dat is er niet: er zijn maar twee geslachten”, zou de jongen hebben geantwoord.

Katholieke overtuiging

De aanklacht werd op 4 november ingediend door een advocaat van de christelijke organisatie Cornerstone Action met de bewering dat de jongen een katholieke overtuiging verkondigde dat er alleen mannelijke en vrouwelijke geslachten zijn, zo meldde The Portsmouth Herald. Daarnaast beweerde de advocaat dat het beleid van de school over non-binaire geslachtsidentiteit een inbreuk maakt op de rechten van de jongen volgens het Eerste Amendement van de Grondwet van de Verenigde Staten, waarin onder andere vrijheid van godsdienst en meningsuiting wordt gegarandeerd.

In het beleid van de school staat dat studenten het recht hebben om aangesproken te worden met een naam en voornaamwoord van hun keuze, gerelateerd aan hun genderidentiteit. Degenen die de genderidentiteit of voornaamwoorden van anderen niet erkennen, schenden dit beleid volgens de school.

De student ontkende niet dat hij het beleid had overtreden, aldus de rechtszaak: „Hij ontkende in feite, en zal dat blijven doen, dat een persoon kan behoren tot een ander geslacht dan dat van ’man’ of ’vrouw”, schreef The Portsmouth Herald.

Schooldirecteur David Ryan vertelde The Associated Press dat de school de klacht aan het onderzoeken was „en een verklaring zal afgeven zodra we dat onderzoek hebben afgerond.”

