Rivaliserende bendes schudden Midden-Amerikaans land op El Salvador roept noodtoestand uit na recordaantal moorden

Door Jurjen Roerdinkholder

Soldaten patrouilleren in het centrum van de hoofdstad San Salvador. Ⓒ ANP / Anadolu Agency

SAN SALVADOR - Met 62 moorden was zaterdag de meest gewelddadige opleving van criminele bendes in El Salvador sinds het aantreden van president Nayib Bukele in juni 2019. De laatste keer dat er binnen 24 uur zoveel doden vielen was op 15 augustus 2015 met 57 fatale slachtoffers. Het parlement, de Asamblea Legislativa, heeft voor dertig dagen de noodtoestand uitgeroepen. Een aantal burgerrechten, zoals de vrijheid van vergadering, zijn tijdelijk opgeschort. Salvadoranen kunnen zonder tussenkomst van een rechter twee weken in de cel worden gezet. Mensenrechtenorganisaties tonen zich bezorgd.