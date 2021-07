Balie-jihadi: 19 moorden of niks

Verslaggever Silvan Schoonhoven is in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, bekijk onderaan dit artikel zijn verslag.

Het bewijs tegen de asielzoeker ligt bepaald niet metershoog opgestapeld, blijkt na vele eerdere zittingen. Justitie baseert de verdenking vooral op afgeluisterde gesprekken waarin de Balie-jihadi spreekt over het slachten van mensen, over bomgordels en over de enorme budgetten waar het Nusra-front over beschikte. Getuigen die het kunnen bevestigen, zijn schaars, of bang. Ook de laatste getuigenverhoren zijn maar deels gelukt, bleek maandag. Of het voor het OM allemaal genoeg is voor een strafeis die past bij negentien moorden, bijvoorbeeld levenslang, zal deze dinsdag op tafel komen in een lang betoog van de officier van justitie.

De Syriër dook in september 2017 op in debatcentrum De Balie in Amsterdam tijdens de vertoning van een documentaire over Raqqa, de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat. Andere Syriërs herkenden hem als Nusta-kopstuk. Een jaar later werd hij aangehouden – in de tussentijd was hij op grote schaal afgeluisterd.

De Balie-jihadi profileerde zich in Amsterdam juist als hippe levensgenieter die alle festivals afliep. Hij liet het daarbij breed hangen. Hij speelde nog een rol: de AIVD had contact met hem over de rol van andere Syriërs in Nederland.

