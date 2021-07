OM eist 23 jaar cel tegen Balie-jihadi voor leiden terroristische organisatie

De ’Balie-jihadist’ dook in september 2017 op in debatcentrum De Balie, waar Syriërs hem herkenden als terroristisch kopstuk. De Syrische asielzoeker werd ook bekend werd als ex van journaliste Ans Boersma, die Turkije uit werd gezet toen het vermoeden rees dat ze hem met valse papieren naar Nederland had geholpen.

Justitie had een immense klus aan de strafzaak tegen Aziz al-H. en zijn broer Fatah, tegen wie justitie tien jaar cel eist. Aziz lijkt een regelrechte massamoordenaar, zo schetste het OM dinsdag. Er liggen aanwijzingen voor 19 doden bij een aanval op een grenspost, 25 gedode Alawieten in een bus en bovendien betrokkenheid bij een aanslag op een veiligheidsdienst met tweehonderd doden. Maar het bewijs tegen de asielzoeker bestaat uit allemaal losse snippers.

Justitie baseert de verdenking vooral op afgeluisterde gesprekken waarin de Balie-jihadi zelf spreekt over het afslachten van tegenstanders, over zijn contacten met de hoogste jihadleiders, over bomgordels en over de enorme budgetten waar het terroristische Nusra-front over beschikte. Getuigen die het kunnen bevestigen, zijn schaars, of bang. Getuigen die de gruweldaden met eigen ogen hebben gezien, zijn er al helemaal niet. Het OM moet putten uit krantenberichten en boeken om de beschuldigingen te ondersteunen. De officier van justitie geeft zelf toe dat het een moeilijk dossier is. Justitie eist alleen straf tegen Balie-jihadi Aziz en zijn broer Fatah voor het leidinggeven aan een terroristische organisatie, niet voor massamoorden.

