Coronaproof op kraamvisite: baby olifantje op komst in Dierenrijk Mierlo

Het is niet duidelijk wanneer Htoo Yin Aye gaat bevallen. Dat is ook lastig te plannen, want „de moeder houdt zo lang mogelijk verborgen dat ze gaat bevallen”, vertelt hoofd dierverzorging Stephan Rijnen aan Omroep Brabant. Een olifantenmoeder is zo’n 22 maanden zwanger. De bevalling gaat daarentegen vliegensvlug en is meestal na een uur voorbij.

Kraambezoek

Het binnenverblijf is inmiddels coronaproof. Met stickers op de vloer staan de looprichtingen aangegeven en er hangt een videoscherm voor als het te druk wordt. Ook wordt er gewerkt met een tijdslot.

Met een camerasysteem houden medewerkers moeder Htoo Yin Aye goed in de gaten. Het doel is wel om de natuur zo veel mogelijk haar hang te laten gaan.