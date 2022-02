Podcast Generatie T ‘Mijn date was zo stoned dat hij geen gesprek kon voeren’

Rond Valentijnsdag proberen veel singles nog snel even een afspraakje te regelen via datingapps als Tinder, Happn of Bumble. Een paar keer klikken of swipen en je kunt de liefde van je leven tegenkomen. De Netflix-hit Tinder Swindler laat daarentegen zien dat het ook anders kan lopen. In de podcast Generatie T doen vier Telegraafjournalisten een boekje open over hun leven als single en over hun relatie. Een aflevering vol date-avonturen, afknappers en tips. Van dates die op het laatste moment afzeggen tot dates die uit het niets hun geslachtsdeel laten zien.