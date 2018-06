Mannen aangehouden na mogelijke ontvoering

De man liep tussen de middag een bedrijf aan De Zuivering in het Overijsselse Vriezenveen binnen en zei dat hij zojuist was ontsnapt aan een ontvoering. Onder bedreiging van wapens werd hij gekneveld en achter in een bus gegooid. De man zag later kans om zichzelf te bevrijden en naar het bedrijf te lopen.

De politie deed meteen onderzoek dat leidde naar een bedrijf in het nabij gelegen Geesteren. Daar werden de twee verdachten aangehouden. Verhoor van de drie betrokkenen moet duidelijk maken wat er zich precies heeft afgespeeld.