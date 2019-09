Explosief blijft achter na mislukte plofkraak Amsterdam

Politie in afwachting van de Explosieven Opruimingsdienst. Ⓒ Robby Hiel

AMSTERDAM - De hoofdstad is opnieuw opgeschrikt door een plofkraak. In de druk bewoonde omgeving van het Sierplein in Nieuw-West is een Abnamro-pinautomaat aan de gevel van een schoonheidsspecialist het doelwit geweest. Een explosief ging af tussen half vijf en vijf uur, het tweede wordt momenteel onschadelijk gemaakt door de EOD.