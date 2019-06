Helikopter klapt op dak gebouw New York; één dode

Het gebouw is daarop in brand gevlogen, zo laat de brandweer in New York weten. Dat vuur is inmiddels onder controle. Of het om een echte crash gaat, is nog niet duidelijk. Een official repte van een ’harde landing’.

Gouverneur Andrew Cuomo: „Mensen in het gebouw voelden het gebouw schudden.” Hij sprak van de mogelijkheid dat er slachtoffers zijn gevallen.

Het betreffende gebouw staat op 7th Avenue, tussen 51st Street en 52nd Street. Er zijn verschillende banken in gevestigd.

Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend, maar er wordt niet gedacht aan terrorisme, aldus een official van de Federal Aviation Administration tegen ABC News.