Meisje (7) neergeschoten tijdens Halloween in Chicago

Het meisje ging donderdag samen met een 31-jarige man langs de deuren voor ’trick-or-treat’ , een halloweengebruik waarbij kinderen bij mensen aanbellen en om snoepjes vragen. Het is niet zeker of de man de vader van het meisje is.

Een groep mannen opende plotseling het vuur in de wijk Little Village van de stad, meldt The Chicago Tribune. Het meisje was volgens de politie niet het beoogde doelwit en werd mogelijk door een verdwaalde kogel geraakt, zegt een woordvoerder.

De man met wie ze trick-or-treat liep, is in zijn hand geraakt, meldde de krant. Volgens de politie was er in de straat een achtervolging aan de gang.

Getuige Lali Lara vertelde de krant dat de vader van het meisje schreeuwde: „Mijn kleine meid is neergeschoten!”

Lara zei dat ze het kleine meisje hielp tot er een ambulance kwam. „Ze keek me aan en ik noemde haar naam”, zei ze tegen The Tribune. „Ik heb ook kinderen - ik zou gek worden als er iets met mijn kinderen zou gebeuren.” Van de dader(s) ontbreekt tot nu toe ieder spoor.