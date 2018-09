FIOD kijkt naar plotwending omstreden salafistenmoskee

AlFitrah ligt al onder de loep bij de FIOD vanwege verdachte financiering. „We doen onderzoek naar geldstromen, waar ze vandaan komen en waar naar ze naartoe gaan”, zegt een woordvoerder van justitie. „De overboeking heeft dus onze aandacht. We bekijken of er aanwijzingen zijn om deze in ons onderzoek te betrekken.”

AlFitrah is door de bizarre plotwending voorlopig uit de zorgen. Volgens het AD heeft Hawking Europe BV, een projectontwikkelaar uit Oostvoorne, het geld geleend aan de moskee, die het direct weer aan die partij heeft doorverkocht. De moskee zou zes ton aan de deal verdienen. Onbekend is waar de dakloze moskeeorganisatie straks naartoe gaat.

Pandeigenaar Patrick van der Sman is niet blij met de uitkomst. „Ik had liever gezien dat ze gewoon hadden ontruimd.” Zijn bedrijf No Staples had andere plannen met het grote pand in de wijk Overvecht. Vanwege de betalingsachterstand leek hij na maanden touwtrekkerij in de rechtszaal zijn zin te krijgen. Op het laatste moment maakt alFitrah gebruik van een clausule in het huurcontract die koop mogelijk maakt tegen een vaste prijs. De moskee vergoedt ook de huurachterstand en proceskosten. Hawking Europe BV zou 68 appartementen gaan bouwen op het terrein.

De transactie ligt extra onder het vergrootglas. De FIOD viel vorig jaar binnen bij alFitrah en een aantal andere organisaties. De verdenking bestaat dat via de moskee geld wordt witgewassen. Mogelijk is er zelfs sprake van het financieren van terreur.