Indiase studenten woedend om anti-moslimwet

Duizenden Indiërs gingen in hoofdstad Kolkata (Calcutta) van deelstaat West-Bengalen de straat op om te protesteren tegen de Citizenship Amendment Bill. Ⓒ AFP

NEW DELHI - Het verzet tegen de invoering van een op religie gebaseerde nationaliteitswet in India heeft zich dit weekend uitgebreid naar de universiteitscampussen door een groot deel van het land. In de deelstaten Uttar Pradash en Assam gingen duizenden studenten de straat op uit protest tegen de wet die wordt gezien als een verkapte discriminatie van de 200 miljoen moslims in het land.