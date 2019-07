Overleden man ligt maanden in zijn Arnhemse woning

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. „Rond half elf is inderdaad een stoffelijk overschot gevonden in de Van Galenstraat.” Een omstander meldt dat het lichaam al vele maanden in het appartement moet hebben gelegen, mogelijk zelfs langer dan een half jaar, zonder dat dit iemand opviel. De zegsman kan dat nog niet bevestigen.

Werknemers van de woningbouwcorporatie werden dinsdagavond ingelicht door flatbewoners die zich zorgen maakten dat ze hun buurman al lange tijd niet hadden gezien. Omdat de man vaker in het buitenland verblijft, viel dat eerder niet op. Zijn brievenbus puilde inmiddels uit van de ongeopende post.

Daarop gingen agenten de woning in de volkswijk Presikhaaf binnen, waarop ze het lichaam van de bewoner vonden. Tijdens buurtonderzoek lieten sommige omwonenden weten dat ze hun wijkgenoot negen maanden geleden voor het laatst hadden gezien.

De recherche is momenteel bezig met een onderzoek naar de doodsoorzaak van de bewoner. „We bekijken in eerste instantie om het gaat om een natuurlijke dood, of een niet-natuurlijke dood, een misdrijf dus. Het is nog te vroeg om daar nu al iets over te zeggen.”