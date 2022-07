Bosbranden blijven Frankrijk teisteren, brandweer vreest dat vuur voorlopig onbeheersbaar blijft

Vooralsnog werden woningen niet bedreigd en brandde er voornamelijk dennenbos af. Inmiddels is al in totaal meer dan 7300 hectare bos in vlammen opgegaan, een oppervlakte van ruim 10.000 voetbalvelden.

Meer dan 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De andere bosbrand is oostelijker bij Landiras ten zuiden van Bordeaux waar 4200 hectare bos is afgebrand. De brandweer is nog niet staat het vuur te beheersen en vreest dat door de wind dit ook niet in het weekend kan worden gerealiseerd.