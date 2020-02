’Fiasco’ bij voorverkiezing Democraten: app kapot en lijnen bezet

Volgens de Democratische Partij konden door een technische storing de uitslagen niet doorgestuurd worden vanuit de verschillende caucusplekken in de staat. Dit jaar werd daar voor het eerst een app voor gebruikt. Verschillende districten belden daarom de uitslag door, wat leidde tot overbelasting.

Nu moeten eerst de uitslagen extra gecontroleerd worden, omdat niet alle cijfers bleken te kloppen, zo zegt de Democratische Partij. „We hebben inconsistenties gevonden in drie verschillende resultaten.” Volgens de Democraten is er geen sprake van een hack.

Er kwam veel kritiek op de storing, niet in de laatste plaats van de campagnes. De Biden-campagne eist een verklaring. In Amerikaanse media werd gesproken van „een fiasco” voor de Democratische Partij.

Trump: doorgestoken kaart

De Trump-campagne gooit via Twitter olie op het vuur. Trumps campagneleider reageerde met „controle = doorgestoken kaart?” Er is geen bewijs dat er inderdaad sprake is van manipulatie. President Trump suggereerde dit weekend dat de Democratische Partij Sanders probeert te benadelen omdat ze hem niet als kandidaat willen. De Sanders-campagne zegt niet te geloven dat het systeem gemanipuleerd is.

Ⓒ Bloomberg

Ondertussen hielden alle kandidaten al speeches voor hun supporters. Hoewel er nog geen overwinning valt te claimen, gingen vrijwel alle kandidaten er vanuit dat de uitslag voor hen goed uit zou vallen.

De Iowa caucus is belangrijk omdat het de eerste keer is dat een staat mag aanwijzen wie het namens de Democraten moet opnemen tegen president Trump in de komende verkiezingen. Een goede uitslag geeft een campagne een flinke steun in de rug. De staat kiest niet met stemmen in een hokje, maar met discussies met buurtgenoten. Dat maakt de uitslag berucht onvoorspelbaar.

Eerst nachtje slapen

Amerikaanse media melden dat de uitslag vannacht, Amerikaanse tijd, niet meer komt, maar dat het de Amerikaanse dinsdag wordt. Dat zou dus pas op zijn vroegst in de Nederlandse middag zijn. Wel brengt de Bernie Sanders-campagne eigen, tussentijdse resultaten naar buiten.