Acrobate valt 11 meter naar beneden voor ogen publiek

Volgens Daily Mail verloor de 35-jarige Jackie Louise Armstrong haar grip tijdens een optreden waarbij ze aan een soort van touw hing, terwijl ze allerlei capriolen uithaalde. „Ze had één voet in een lus en die gleed weg. Daarna viel ze diagonaal op de grond. Ze droeg geen harnas.”

Personeel snelde op haar af nadat ze op de grond terecht was gekomen, terwijl het publiek verzocht werd om de tent te verlaten.

Een ooggetuige laat weten: „Het was verschrikkelijk. Ik dacht eerst dat het allemaal onderdeel van het optreden was, maar toen ze niet meer opstond, wist ik dat het mis was. (...) Ik heb haar geloof ik horen huilen of schreeuwen, dus hopelijk was ze bij bewustzijn. Het zag er verschrikkelijk uit. Bezoekers waren aan het huilen. Er waren ook veel kinderen aanwezig.”

Jackie Louise is een ervaren acrobate. Ze werkt al tien jaar in het circus. Hoe het met de vrouw is, is nog onduidelijk.