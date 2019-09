Ernstig gewonde door brand in zorginstelling

De brand brak even na 13.30 uur uit in het zorgcentrum voor ouderen met dementie aan de Van ’t Hofflaan in de Watergraafsmeer. Het is nog niet duidelijk wat er heeft gebrand en wat de oorzaak is, zei de zegsman.

