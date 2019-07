OM Milaan start onderzoek naar fondsen partij Lega

Salvini en zijn partij bestrijden dit fel en zeggen juridische stappen tegen deze laster te nemen. Ⓒ REUTERS

MILAAN - Het Openbaar Ministerie in Milaan is een onderzoek begonnen of de partij van de populaire vicepremier Matteo Salvini, de Lega, geld van Russen heeft aangenomen. Een Italiaans weekblad en een Amerikaanse nieuwssite berichtten over een kolossaal bedrag, mogelijk 165 miljoen euro, dat door Russische sponsors heimelijk naar de rechts-populistische Lega zou zijn gesluisd.