Melania Trump ontketent rel met onthulling sportveld

„Ik hoop dat dit dienst kan doen als plaats ter ontspanning maar ook als ruimte om te vergaderen voor de toekomstige first families”, zo schreef Melania Trump bij de onthulling van het nieuwe tennispaviljoen.

Vervolgens uitte ze nog dankbetuigingen aan de ’talentvolle’ vakmannen die hebben meegewerkt aan het project en aan alle ’vrijgevige’ fans van het Witte Huis.

Tekst gaat verder onder tweet.

De mededeling leverde Trump meteen kritiek op. „Ongepast”, klonk het. „Ze zouden beter tijd spenderen in de aanpak van de coronacrisis.” Journalist David Corn antwoordde kort het getal 282.345, het aantal Amerikanen dat is overleden aan het coronavirus.

Terecht of vergezocht? De commentatoren weten de familie goed te vinden. Molly Jong-Fast, reporter bij The Daily Beast, kwam met een sarcastische repliek. „De first lady weet duidelijk wat er momenteel leeft bij de Amerikaanse bevolking”, schreef ze. „Alle mensen op de intensive care zullen zich meteen veel beter voelen nu ze weten dat Melania Trumps tennispaviljoen klaar is.”

Melania: geef zelf het goede voorbeeld

De first lady heeft lucht gekregen van de kritiek en pareert die. „Iedereen die ervoor kiest om negatief te zijn en mijn werk in het Witte Huis in twijfel te trekken, zou beter zijn tijd gebruiken om iets bij te dragen en iets productiefs te doen in je eigen gemeenschap.”

Of het tennispaviljoen – en andere aanpassingen die Melania Trump gedaan heeft in het Witte Huis – een lang leven beschoren zullen zijn, is nog de vraag. Op 20 januari wordt Joe Biden ingezworen als nieuwe president van de Verenigde Staten. Vanaf dan staat het hem vrij om zelf aanpassingen te doen of voor een nieuw ontwerp te kiezen.