Oekraïne kijkt ’geamuseerd’ toe hoe Rusland onverklaarbaar in brand staat

Door Peter Mijlemans Kopieer naar clipboard

De brand bij de FSB, donderdag in Rostov. Ⓒ ANP

Bij een enorme brand in de gebouwen van de FSB in Rostov aan de Don is donderdagmiddag minstens een dode gevallen. Sinds het begin van dit jaar wordt Rusland getroffen door een nieuwe golf van mysterieuze branden waarvan wordt vermoed dat het om sabotage gaat. In Rostov startte de brand na een explosie. Als zelfs de gebouwen van de gevreesde Russische geheime dienst niet meer veilig zijn, is dat veelzeggend.