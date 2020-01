Minister weigert huurders te compenseren

Dit zeggen belastingdeskundigen zaterdagavond tegen consumentenprogramma Kassa (BnnVara). Het gaat om huurders met een zogeheten verworven recht op huurtoeslag.

Uit een uitspraak van de Raad van State van 24 juli jl. blijkt dat deze huurders hun recht op huurtoeslag niet definitief kwijtraken als zij tijdelijk te veel inkomen of vermogen hebben. Bijvoorbeeld door een ontslagvergoeding of uitkering van een begrafenisverzekering. Zodra het inkomen en vermogen weer is gezakt tot onder de toeslaggrens, hebben huurders weer recht op huursubsidie.

Geen juridische status

Tot aan deze uitspraak raakten huurders wel definitief hun recht kwijt als hun inkomen of vermogen te hoog was. De fiscus besloot zo te handelen op basis van een zogenoemd circulair ministerieel geschrift uit 1998. Dit geschrift maakt echter geen deel uit van de Wet op de huurtoeslag en heeft daardoor geen juridische status, concludeerde de Raad van State.

Omdat de toeslag als voorschot wordt uitgekeerd, moesten huurders soms duizenden euro’s terugbetalen als bleek dat in het verleden te veel geld op hun rekening stond. Sommige huurders zitten nog steeds in een betalingsregeling, blijkt uit meldingen die bij Kassa en de Woonbond binnen kwamen. Minister Van Veldhoven maakte onlangs bekend dat ze deze mensen niet wil compenseren omdat het om nieuwe jurisprudentie zou gaan.

’Dat moeten ze netjes oplossen’

Hoogleraar belastingrecht Hans Gribnau van de Universiteit Leiden is buitengewoon kritisch over de gang van zaken. „De Belastingdienst heeft de wet verkeerd uitgelegd en een fout gemaakt. Dat moeten ze gewoon netjes oplossen.” Ook oud-inspecteur van de Belastingdienst Huub Rijnders heeft er geen goed woord voor over: „Het is volstrekt onacceptabel dat de Belastingdienst in 2017 haar beleid heeft gewijzigd zonder de belastingbetaler daarover te informeren. Daardoor zijn mensen onterecht in grote problemen gekomen.”

De kritiek op de Belastingdienst komt terwijl de dienst nog steeds in zwaar weer zit vanwege de kinderopvangaffaire waardoor duizenden gezinnen in financiële problemen zijn gekomen. Staatssecretaris Snel (Financiën) stapte hierom in december op.